Sudan: primo ambasciatore Usa dopo 25 anni arriva a Khartoum

(ANSA) - KHARTOUM, 24 AGO - Il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Sudan ha assunto oggi l'incarico dopo 25 anni, a testimonianza delle nuove relazioni tra Khartoum e Washington, che ha rimosso la nazione africana dall'elenco degli Stati sponsor del terrorismo. I rapporti tra i due Paesi sono stati gravemente tesi durante il regime trentennale dell'autocrate Omar al-Bashir, rovesciato nel 2019, con gli Usa che hanno imposto dure sanzioni economiche contro il Sudan, colpevole di aver ospitato il fondatore di Al-Qaida, Osama bin Laden, tra il 1992 e il 1996. "L'ambasciatore John Godfrey è arrivato oggi a Khartoum, il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Sudan in quasi 25 anni", ha affermato l'ambasciata degli Usa in una nota. L'arrivo del diplomatico giunge mentre il Sudan è alle prese con disordini e una grave crisi economica dopo il colpo di stato militare dello scorso 25 ottobre guidato dal generale dell'esercito Abdel Fattah al-Burhan, che ha ribaltato una fragile transizione instauratasi dopo la destituzione di al-Bashir. "Godfrey lavorerà per rafforzare le relazioni tra il popolo americano e sudanese e per sostenere le loro aspirazioni alla libertà, alla pace, alla giustizia e alla transizione verso la democrazia", ;;ha continuato l'ambasciata nella nota. "Non vede l'ora di portare avanti le priorità relative alla pace e alla sicurezza, allo sviluppo economico e alla sicurezza alimentare", ha concluso. (ANSA).