Toscana, dalla Versilia all'Elba blitz contro chi lascia gli ombrelloni in spiaggia per assicurarsi il posto

Spiagge affollate, paura di non trovare posto o, altrimenti, la ricerca del posto migliore, cioè vicino al mare: l'abitudine, per alcuni, è quella di occupare i posti in anticipo, piantando ombrelloni e stendendo gli asciugamani, a mo' di segnaposto, per poi andarsene. C’è anche chi li lascia dalla sera precedente o dal pomeriggio del giorno prima, non limitandosi a svegliarsi all'alba. Questo, però, non si può fare: è vietato dalla legge (oltre che poco educato). Si rischia una sanzione amministrativa per occupazione abusiva degli spazi demaniali con una multa che parte da 1.032 euro. Per questo, all'alba sono scattati, dalla Versilia all’Elba, diversi i blitz di guardia costiera e polizia locale contro i "furbetti dell'ombrellone". La legge, va sottolineato, vale anche per gli scogli. Una pratica diffusa, basta vedere il solo dato dell'Elba: già alle 7.30 del mattino, nella piccola spiaggia a Marina di Campo, sono stati rimossi e sequestrati circa 60 ombrelloni, 25 tra sdraio sedie e lettini e decine di asciugamani e teli mare.