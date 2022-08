Violenza a Piacenza: "Mi augurano di essere stuprata", minacce all'avvocato dell'arrestato

In tanti in queste ore mi stanno augurando di essere stuprata. Ho il terrore di trovarmeli sotto il mio studio». Così Nadia Fiorani, avvocato difensore del 27enne della Guinea, Sekou Souware, arrestato a Piacenza per violenza sessuale ai danni di una donna ucraina, in una intervista rilasciata al quotidiano ilPiacenza.it dove spiega quanto accaduto nelle ultime ore.

«Sono stata insultata, denigrata, minacciata con commenti sui social e con mail arrivate al mio indirizzo di posta, da persone che evidentemente non hanno la minima idea di come si eserciti, soprattutto in questa delicata fase, il ruolo di difensore" afferma la legale.

«Le polemiche e la ferocia che si sono scatenate intorno a questa vicenda bene che finiscano in fretta perchè non fanno altro che aumentare il livore, la cattiveria e prestano il fianco a facili strumentalizzazioni. Lasciamo alle aule di Tribunale quello che deve accertarsi nelle aule di Tribunale», conclude.