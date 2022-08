Bimbo di 18 mesi in crisi respiratoria: la Guardia costiera porta i medici a Budelli, il piccolo è salvo

(ANSA) - LA MADDALENA, 25 AGO - È andato in crisi respiratoria mentre la madre lo teneva in braccio e rischiava di morire, solo grazie il tempestivo intervento della Guardia costiera di La Maddalena che ha coordinato anche l'arrivo del 118 e dell'elisoccorso, la vacanza in Sardegna per una famiglia di Roma non è finita in tragedia: il bambino di un anno e mezzo è stato salvato ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Olbia. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nell'Isola di Budelli. La famiglia di turisti si trovava nella Spiaggia del Cavaliere quando il piccolo ha accusato i problemi respiratori. È subito scattato l'allarme. La Capitaneria di porto di La Maddalena ha inviato sul posto la motovedetta Cp 870 con a bordo i medici del 118 e il battello veloce della Guardia costiera Gc Alfa 70. Un intervento coordinato nel dettaglio e, mentre i medici stabilizzavano il bimbo, l'elicottero atterrava in un luogo sicuro. Il piccolo è stato trasferito sul battello veloce della Guardia costiera che in pochissimo tempo ha raggiunto la spiaggia e affidato ai medici dell'elisoccorso il bambino che insieme alla madre è stato trasportato in ospedale a Olbia. Da quanto si apprende adesso è fuori pericolo. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche un gommone dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. (ANSA).