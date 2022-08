Imprenditore cade dal capannone e muore nel Cremonese

(ANSA) - CREMONA, 25 AGO - Stava camminando sul tetto del capannone di sua proprietà quando un pannello della copertura ha ceduto e Giordano Cicognani, imprenditore di 59 anni, è caduto nel vuoto: un volo di cinque metri che non gli ha lasciato scampo. E' quanto accaduto nel pomeriggio in una azienda di Offanengo (Cremona), e all'arrivo del personale medico del 118 le sue condizioni erano già disperate. Inutili i tentativi di rianimarlo, vano l'intervento dell'elisoccorso, che decollato da Bergamo e atterrato nel parcheggio adiacente la zona del dramma ed è ripartito vuoto. Stando ai primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri di Romanengo e dagli ispettori del lavoro dell'Azienda tutela della salute Val Padana, Cicognani era salito sul tetto utilizzando il cestello di un'azienda specializzata in lavori di ristrutturazione delle coperture per verificare di persona lo stato dell'edificio. (ANSA).