Kiev, anche bambino di 11 anni tra vittime attacco stazione

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - C'e' anche un bambino di 11 anni tra le vittime dell'attacco missilistico russo contro la stazione ferroviaria di Chaplyne, nella regione di Dnipropetrovsk: lo ha reso noto su Twitter il presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk. Lo riporta la Cnn. Riferendosi all'attacco, Stefanchuk ha inoltre commentato: "Cos'altro serve perché il mondo riconosca questo finto Paese come terrorista? Non dimenticheremo. Non perdoneremo". (ANSA).