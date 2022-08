Kiev, 'da inizio guerra morti 376 bambini, feriti altri 733'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Dal 24 febbraio, giorno di inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, ad oggi, un totale di 376 bambini sono stati uccisi e più di 733 feriti. Lo riporta l'agenzia Ukrinform, precisando inoltre che 53 bambini, rapiti dai russi, sono stati fatti rientrare in Ucraina. A renderlo noto è stato oggi il vice primo ministro Iryna Vereshchuk. "Siamo riusciti a riprenderci 53 bambini - ha precisato -. Ora parliamo anche di cause legali. Mi sono data il compito di registrare tali casi, scoprire dove sono avvenute le cosiddette 'adozioni' e faremo causa". Vereshchuk ha poi annunciato che la Russia sarà ritenuta "responsabile" di ciò, in quanto si tratta di "un crimine contro il nostro Stato e contro i nostri figli". (ANSA).