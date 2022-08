Violenza sessuale: abusò di minore, arrestato da Carabinieri

(ANSA) - TRIESTE, 25 AGO - Deve scontare 7 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata per aver abusato di una ragazza minorenne, per questa ragione un cittadino romeno, di 38 anni, è stato arrestato, a distanza di tempo. dai carabinieri di una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina, durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. L'uomo, soprannominato Rodolfo Valentino, è stato chiuso nel carcere del Coroneo, in attesa dell'estradizione. La vicenda è relativa a una violenza compiuta nei confronti di una ragazza di 15 anni fuggita dalla comunità per minori, dove si trovava, per trascorrere una serata in città. Conosciuto l'uomo, dopo qualche bicchiere e droghe leggere, era stata costretta a subire gli abusi. La giovane, nonostante la sofferenza, una volta rientrata in comunità aveva trovato il coraggio di denunciare la violenza subita e l'uomo, che però era intanto scomparso. (ANSA).