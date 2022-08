Zelensky a Di Maio, 'grazie Italia per il sostegno all'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - "L'Italia è uno dei principali Paesi che hanno sostenuto l'Ucraina, la nostra società, coloro che sono dovuti fuggire dal conflitto. Ringrazio per la visita il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E anche il governo della Repubblica italiana, personalmente il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutta la società italiana per aver sostenuto l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina". Il vostro sostegno "è molto importante e prezioso per noi". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando il video dell'incontro con il titolare della Farnesina al quale era presente anche l'ambasciatore italiano a Kiev Pierfrancesco Zazo. (ANSA).