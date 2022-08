Estrema destra svedese sale nei sondaggi in vista del voto 11/9

(ANSA) - STOCCOLMA, 26 AGO - I Democratici svedesi di estrema destra sono aumentati nei sondaggi a due settimane delle elezioni legislative che si terranno il prossimo 11 settembre. Un aumento che riflette il crescente sostegno alle politiche anti-immigrazione del partito e le sue dure posizioni sulla criminalità. Il partito, secondo la rilevazione, si piazzerebbe secondo, alle spalle dei Socialdemocratici al potere, che hanno dominato la scena politica svedese dal dopoguerra in poi. Nei diversi sondaggi pubblicati in settimana i Democratici svedesi otterrebbero tra il 20 e il 23 percento, superando il partito conservatore dei Moderati che godrebbe del 16-18% dei consensi, mentre i Socialdemocratici della premier Magdalena Andersson si piazzerebbero in testa con circa il 30% delle preferenze. I Democratici svedesi di estrema destra sono entrati in parlamento nel 2010, ma sono rimasti all'opposizione per i loro legami storici con i movimenti neonazisti. Ma adesso il blocco di destra - composto da Moderati, Democristiani e Liberali -, potrebbe essere pronto a collaborare proprio con i Democratici svedesi per strappare il potere ai Socialdemocratici, visto che tra gli elettori predominano i temi legati alla sicurezza e alla lotta alla criminalità. I Socialdemocratici si affiderebbero invece al sostegno dei partiti di sinistra, di centro e dei Verdi. Il risultato sarebbe un testa a testa - secondo i sondaggi - tra i due blocchi contrapposti. (ANSA).