Frana distrugge bivacco su Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 26 AGO - Una frana staccatasi nei pressi del Col de la Fourche, a 3.682 metri di quota (massiccio del Monte Bianco) ha distrutto il bivacco Alberico-Borgna, che era posizionato sulla cresta sud-est del Mont Maudit. I resti della struttura, ora completamente inagibile, si trovano circa 300 metri più in basso. Il Soccorso alpino valdostano ha effettuato un sorvolo con l'elicottero accertando che non vi sono persone coinvolte. Il bivacco era base per la salita, tra le altre, alla Cresta Kuffner al Mont Maudit. L'allarme è stato dato dal pilota di un elicottero privato. (ANSA).