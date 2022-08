Giudice Texas cancella bando porto armi da 18 a 21 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Un giudice federale del Texas ha cancellato il bando statale che vieta alle persone tra i 18 e i 21 anni di portare armi. Si tratta della prima importate decisione giudiziaria dopo che in giugno la Corte suprema ha stabilito per la prima volta che il secondo emendamento garantisce ad un individuo il diritto di andare in giro con un'arma per autodifesa. (ANSA).