Meteo: tempo instabile nel weekend con temporali sparsi

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Ultimo fine settimana di agosto con tempo a tratti instabile sullo Stivale: l'aria atlantica più fresca porterà frequenti temporali al Nord in graduale e parziale estensione verso il Centro-Sud. I rovesci saranno seguiti da ampie e durature schiarite. E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it Il tempo inizierà a peggiorare al Nord-Ovest con i primi acquazzoni localmente intensi nella notte tra venerdì e sabato. Poi i temporali si sposteranno durante la giornata di sabato verso Est e verso Sud e nel pomeriggio potremo avere piogge intense sul Triveneto e tra Toscana interna, Umbria e Marche. Tempo instabile anche domenica, con rovesci lungo le coste tirreniche e adriatiche del Centro-Nord già durante le prime ore del mattino, poi i temporali colpiranno le zone interne, a macchia di leopardo la Val Padana e potrebbero spingersi fino alla Puglia. Nel dettaglio: - Venerdì 26. Al Nord: soleggiato e caldo ma con temporali pomeridiani. Al Centro: cielo poco nuvoloso con temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Al Sud: lieve miglioramento con qualche acquazzone residuo specie nelle zone interne. - Sabato 27. Al Nord: temporali sparsi, anche intensi. Al Centro: temporali in arrivo specie su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Al Sud: qualche temporale su Puglia e Basilicata. - Domenica 28. Al Nord: temporali sparsi specie al Nord-Est. Al Centro: rovesci o temporali specie sul versante adriatico. Al Sud: temporali in Puglia e Basilicata. Tendenza. Da lunedì tempo più soleggiato, probabile perturbazione atlantica da metà settimana. (ANSA).