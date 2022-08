Scioperi in Portogallo e Spagna, decine di voli cancellati

(ANSA) - MADRID, 26 AGO - Decine di voli sono stati cancellati in Portogallo a causa di uno sciopero di tre giorni indetto dal personale degli aeroporti del Paese: lo riportano diversi media. Allo stesso, tempo, disagi per chi intende viaggiare in aereo sono possibili anche in Spagna, dove almeno 24 voli di Iberia Express, in programma tra domenica e martedì, sono stati annullati per una protesta di personale di cabina. Come riporta anche Afp, in Portogallo i quasi 150 voli sinora cancellati erano stati programmati tra oggi (primo giorno dello sciopero) e domani. Gli aeroporti di Lisbona e Porto sono i principali scali interessati. In Spagna, lo sciopero del personale Iberia Express è previsto tra il 28 agosto e il 6 settembre. In questo periodo sono previsti anche scioperi di personale di cabina Ryanair (tutte le settimane dal lunedì al giovedì) e di piloti di EasyJet (da domani al 29 agosto). In quasi tutti questi casi, i lavoratori reclamano migliori condizioni salariali. (ANSA).