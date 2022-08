Taiwan: rilevati 35 jet e otto navi cinesi intorno all'isola

(ANSA) - PECHINO, 27 AGO - Il ministero della Difesa taiwanese ha rilevato oggi 35 aerei da combattimento e otto navi militari cinesi attorno all'isola, in forte aumento rispetto alle attività degli ultimi giorni. Tra i jet, in 18 hanno superato la linea mediana della Stretto di Taiwan o sono entrati nello spazio aereo di difesa dell'isola (Adiz) nella parte sudoccidentale. Le forze armate dell'isola, ha riferito il ministero in una nota, hanno fatto decollare i caccia, schierato le unità navali e i sistemi di difesa missilistici, seguendo le regole del protocollo. La situazione intorno a Taiwan resta tesa dopo che il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese ha annunciato oggi nuove esercitazioni di combattimento nel mare e nello spazio aereo attorno a Taiwan, considerata da Pechino parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare anche con la forza, se necessario. Il maggiore attivismo delle forze armate cinesi è da collegare all'arrivo a Taipei, nella serata di ieri, della senatrice repubblicana Usa Marsha Blackburn che oggi ha incontrato la presidente Tsai Ing-wen. E' la terza visita ad agosto di rappresentanti del Congresso americano a Taiwan, dopo la missione della speaker della Camera Nancy Pelosi (all'origine della furiosa reazione di Pechino) e quella del senatore Ed Markey. (ANSA).