Uccisa a Bologna: il compagno non risponde al Gip

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Giovanni Padovani, 27enne in arresto per l'omicidio della compagna Alessandra Matteuzzi, colpita a martellate martedì sera a Bologna, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di convalida davanti al Gip Andrea Salvatore Romito. Padovani, calciatore dilettante, era in tenuta sportiva, maglietta nera e pantaloncini corti verde fosforescenti. È difeso d'ufficio dall'avvocato Enrico Buono. "È molto provato", ha detto il difensore ai giornalisti uscendo dal tribunale. Il pm Domenico Ambrosino ha chiesto convalida e carcere per omicidio aggravato dallo stalking. Fuori dall'aula era presente anche la mamma dell'indagato. (ANSA).