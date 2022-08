Usa: Biden, dopo aborto a rischio altri diritti

(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - "Non si tratta solo della sentenza Roe sul diritto d'aborto ma anche delle nozze gay...": aprendo la sua campagna di Midterm dal Maryland, Joe Biden rilancia l'allarme sugli altri diritti a rischio, dopo che la corte suprema ha cancellato la storica sentenza sul diritto all'interruzione di gravidanza. "Vedremo ovunque uno sforzo a livello nazionale per spazzare via il diritto di scelta delle donne", ha messo in guardia, invitando gli elettori ad andare a votare. Biden ha ammonito che i repubblicani tenteranno anche di revocare l'Obamacare se vinceranno. (ANSA).