Cadavere trovato in un campo in Brianza

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Un cadavere è stato ritrovato questa mattina poco dopo le 11 in un campo a Desio, in Brianza. Lo ha notato un passante, che ha subito allertato i carabinieri. È in corso un sopralluogo dei militari con il medico legale per accertare le cause della morte della persona, che secondo le prime informazioni sarebbe un uomo, anche se le condizioni del corpo non permettono di stabilirlo con esattezza. La morte, quindi, non dovrebbe essere recente. Il cadavere era coperto dalla vegetazione, non facile da individuare perché si trovava in mezzo ad alcuni cespugli, ma non era sepolto. (ANSA).