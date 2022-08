Podolyak, la guerra finirà solo con la sconfitta della Russia

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "C'è solo un modo per porre fine a questa guerra: sconfitta militare della Federazione Russa; territori che tornano all'Ucraina; tribunale per i criminali; l'inizio della trasformazione della Federazione Russa". Lo ha affermato via Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La volontà di vincere è necessaria tanto quanto le armi. I "compromessi" avranno conseguenze catastrofiche per l'umanità", ha aggiunto. (ANSA).