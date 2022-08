Scoperti in un giardino in Portogallo i resti di un dinosauro

Eccezionale scoperta archeologica in un giardino privato in Portogallo. I resti di quello che potrebbe essere il più grande dinosauro mai trovato in Europa sono stati rinvenuti dal proprietario del terreno nella città di Pombal. L’uomo aveva notato dei frammenti di ossa fossilizzate e aveva contattato i ricercatori dell’Università di Lisbona nel 2017 che avevano iniziato i lavori di scavo. Ma è solo a inizio di agosto di quest’anno che i paleontologi spagnoli e portoghesi che lavorano nel sito hanno iniziato a portare alla luce le vertebre e le costole di quello che pensano si tratti di un sauropode brachiosauridae, una famiglia di dinosauri erbivori, tra i più grandi animali terrestri mai vissuti.

«Non è normale trovare tutte le costole di un animale come questo, figuriamoci in questa posizione, mantenendo la loro posizione anatomica originale», ha spiegato al Guardian Elisabete Malafaia, ricercatrice post-dottorato presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Lisbona.

Il gruppo dei sauropodi - che comprende il brontosauro e il diplodocus - avevano il collo lungo e camminavano su quattro zampe. Le dimensioni delle ossa trovate nel giardino suggeriscono che il dinosauro fosse alto 12 metri e lungo 25. A causa della posizione naturale in cui è stato trovato lo scheletro, i ricercatori sperano che ulteriori scavi possano portare alla luce più parti dello stesso dinosauro.