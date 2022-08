Scuola: al via gli esami di riparazione alle superiori

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Al via in questi giorni gli esami di riparazione per gli studenti delle scuole superiori. Le date le decidono le singole scuole ma generalmente si tengono tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. Gli esami di riparazione vanno sostenuti da tutti quegli studenti di scuola superiore che abbiano accumulato dei debiti scolastici secondo quanto definito dai docenti del consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Per le materie nelle quali l'alunno abbia conseguito un voto pari o minore di 5 bisognerà quindi dimostrare di avere recuperato le lacune anche grazie ai corsi di recupero organizzati dagli istituti nel periodo estivo. (ANSA).