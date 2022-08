Un fulmine colpisce la torre medievale in centro a Mantova

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Un fulmine si è abbattuto sulla torre medievale dello Zuccaro, che si trova in centro a Mantova, provocando il distacco di alcuni calcinacci e danneggiando alcuni pluviali. È successo oggi poco dopo mezzogiorno quando su Mantova si è scatenato un forte temporale. Un lampo ha dapprima abbagliato la città, subito seguito da un tuono simile ad un boato. Paura tra chi era in casa e tra le poche persone in giro, che hanno visto staccarsi dal tetto che ricopre la sommità della torre alcuni calcinacci e frammenti di pluviale, caduti sul marciapiede sottostante. Nessuno è rimasto ferito. Subito i vigili del fuoco hanno transennato la zona salendo poi sulla torre per verificare i danni. La Polizia locale con un drone ha sorvolato la zona per verificare rapidamente l'entità dei danni. (ANSA).