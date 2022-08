Coro svedese En Kor vince al 70/o Polifonico Città di Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 28 AGO - Il coro En Kör di Djursholm (Svezia) ha vinto il Gran Premio Città di Arezzo del 70/o Concorso Polifonico Internazionale 'Guido d'Arezzo', una delle più importanti rassegne mondiali per il canto corale. L'attribuzione del massimo riconoscimento del concorso aretino c'è stata sabato sera nella splendida cornice della chiesa di San Domenico e vale anche per la partecipazione al Gran Premio Europeo di Canto Corale. Ad Arezzo En Kör si è classificato al primo posto delle categorie 'musica sacra' - secondi ex aequo With us di Roma ed Aurum di Luanco (Spagna), terzo il coro Effetti sonori di Foiano della Chiana (Arezzo) - e 'musica profana' - secondi ex aequo With us e Chamber Choir Sophia di Kiev (Ucraina ), terzo Aurum - mentre nel programma rinascimentale (periodo 1450-1630) ha primeggiato il Chamber Choir Sophia di Kiev. Premio speciale per la miglior esecuzione di un brano di Heinrich Schütz (1585-1672) all'Accademia Alma Vox di Roma. (ANSA).