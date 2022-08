Estate: Autovie, domenica da bollino rosso ma senza disagi

(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - E' la domenica del parziale rientro dalle vacanze, dunque il traffico è intenso un po' dovunque in Italia, anche lungo la rete di Autovie Venete dove si registra, appunto, un alto numero di veicoli in transito ma senza che si siano creati problemi particolari o criticità da segnalare. Ovviamente, come ogni domenica d'estate, c'è stata qualche coda ai caselli delle località di mare e qualcuna anche alla barriera del Lisert, per entrare a Trieste o per passarci intorno se la destinazione è Slovenia e Croazia. Traffico intenso anche in uscita per il rientro, da parte dei tanti turisti dell'Europa continentale e del Nord provenienti dalle località turistiche istriane e croate. (ANSA).