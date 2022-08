In migliaia a Londra per il carnevale di Notting Hill

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - In migliaia sono scesi in strada a Londra per il festival di musica, cibo e colori del Carnevale di Notting Hill che è tornato ad animare e colorare le strade della capitale del Regno Unito dopo due anni di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Si tratta del più grande carnevale di strada d'Europa che si svolge nella zona di Notting Hill, a ovest di Londra, dal 1966. (ANSA).