Incidenti stradali: scontro in A14, morta ragazza di 23 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Una ragazza di 23 anni, residente a Castel Maggiore (Bologna) è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14, fra i caselli di San Lazzaro e Castel San Pietro, nel Bolognese. Secondo la ricostruzione, intorno alle 19, la sua auto, per circostanze non chiare, probabilmente un guasto, si è fermata lungo la carreggiata dove è stata centrata e tamponata da un'altra auto. La ragazza è stata sbalzata fuori dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le due persone che viaggiavano sull'altra auto sono state trasportate in ospedale in condizioni di media gravità. (ANSA).