Kiev, sicurezza nucleare è priorità. Russi lascino Zaporizhzia

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - "Per decenni la sicurezza nucleare è rimasta la priorità assoluta dell'Ucraina, soprattutto in considerazione del nostro passato tragico. Gli invasori russi hanno trasformato la centrale nucleare di Zaporizhzia in una base militare, mettendo a rischio l'intero continente. I militari russi devono lasciare l'area dell'impianto". Lo scrive il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter. (ANSA).