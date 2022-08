Migranti: Tunisia sventa 51 partenze in una notte, 723 fermi

(ANSA) - TUNISI, 28 AGO - La Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra il 27 e il 28 agosto, in varie regioni del Paese, 51 operazioni di emigrazione illegale, soccorrendo in mare 723 migranti, dei quali 346 di varie nazionalità africane, il resto tunisini. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi sulla propria pagina Facebook. Per tutti i fermati è scattata una denuncia alla magistratura, ha precisato la stessa fonte. (ANSA).