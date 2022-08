Negli aeroporti milanesi 405mila passeggeri per il controesodo

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Il controesodo dopo le vacanze estive è in corso anche negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa dove, dal 26 agosto al 29 agosto, transiteranno circa 405 mila passeggeri. Di questi, 300mila transiteranno per l'aeroporto di Malpensa e i restanti 105.000 nell'aeroporto cittadino di Linate. Si tratta, fanno sapere da Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, in prevalenza di arrivi. Negli aeroporti di Milano è stato recuperato il 90% del traffico del pre-Covid. (ANSA).