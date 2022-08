Papa all'Aquila: in città risveglio frenetico per l'attesa

(ANSA) - L'AQUILA, 28 AGO - Sveglia anticipata per migliaia di persone all'Aquila in attesa della visita pastorale di Papa Francesco. Tenendo conto di restrizioni al traffico e difficoltà di parcheggio, tanti tra pellegrini, religiosi, turisti, semplici curiosi o membri di associazioni e gruppi scout hanno raggiunto il centro storico con largo anticipo presentandosi per tempo ai varchi di controllo di piazza Duomo e piazzale di Collemaggio, le due aree dove papa Francesco incontrerà i fedeli che si riempiono progressivamente. Tra questi due luoghi c'è un percorso transennato attraverso il quale si muoverà la Papamobile. (ANSA).