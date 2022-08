Ad Alessandria, inseguimento ad un furgone per 40 km sotto la pioggia che poi sperona la volante

Inseguimento record da Alessandria a Canelli, per complessivi 40 chilometri, tra una volante della polizia e un furgone che alle quattro del mattino circa. Il mezzo veniva fermato poiché notato transitare a luci spente nel capoluogo, ma poi nel momento stesso in cui i due poliziotti scendevano dalla Pantera per effettuare le verifiche, il conducente ripartiva repentinamente. Partiva l’inseguimento: una fuga sotto la pioggia battente, mentre il guidatore del furgone tentava ripetutamente di seminare e confondere gli operatori, durata circa quaranta minuti attraverso i comuni di Oviglio, Masio, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino e Calamandrana, per poi giungere all’epilogo nel territorio di Canelli, nell’astigiano. Qui imboccata una rotonda, il furgone aveva una collisione accidentale con la Volante. A questo punto, il conducente tentava la fuga a piedi, ma era raggiunto dai due agenti. Il fuggiasco era un sorvegliato speciale bielorusso di trentasei anni con l’obbligo di soggiorno in Rimini. A suo carico, oltre alla violazione delle prescrizioni della sorveglianza, anche le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e di furto del mezzo usato per la fuga. Ora è in carcere, in attesa del processo.