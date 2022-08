Furto da mezzo milione in casa ex moglie Paolo Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Maxi furto da mezzo milione di euro, oltre a monili e gioielli, nella casa milanese dell'ex moglie di Paolo Berlusconi, Antonella Costanzo. Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, ignoti si sono introdotti nell'abitazione della donna, in via Pagano, a Milano, e dopo aver smurato la cassaforte l'hanno portata via. A denunciare il furto è stata la domestica, perché la proprietaria era in vacanza fuori città. Le indagini sul colpo sono affidate alla polizia, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. (ANSA).