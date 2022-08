Iraq: leader sciita Sadr si ritira da vita politica

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il leader sciita iracheno Moqtada Sadr, vincitore alle elezioni legislative di ottobre, ha alzato i toni della protesta oggi annunciando il suo ritiro dalla vita politica dopo 20 anni di attività nell'Iraq post-Saddam Hussein. Lo ha reso noto con un tweet, dopo che sabato scorso aveva proposto a tutti i leader politico-confessionali di ritirarsi dai rispettivi incarichi per far posto alle "riforme". E questo nel quadro del prolungato stallo politico e istituzionale per la formazione del nuovo governo. (ANSA).