Uk, media: Truss vuole dichiarare la Cina minaccia una nazionale

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss vuole dichiarare per la prima volta la Cina minaccia per la sicurezza nazionale del Regno Unito se verrà eletta premier. Lo riporta oggi il Times, citando fonti politiche vicine alla Truss. "Il ministro degli Esteri ha promesso di rimodellare la politica estera se diventa primo ministro - spiegano le fonti del quotidiano britannico -. Si è impegnata a riaprire la revisione integrata, pubblicata lo scorso anno, che ha stabilito le priorità britanniche in diplomazia e difesa nel prossimo decennio". (ANSA).