Un impiegato di uno zoo è morto ucciso da un'antilope in Svezia

Un uomo è deceduto dopo essere stato attaccato da un’antilope in uno zoo in Svezia. E’ successo domenica sera sull'isola di Oeland, nel sud-est del Paese.

Il proprietario dello zoo insieme ad un impiegato stava radunando gli animali per riportarli nei ricoveri per la sera quando, all’improvviso, una delle antilopi ha attaccato l'impiegato. Sul posto sono arrivate la polizia e un’ambulanza ma per l’uomo non c'era più nulla da fare.