Angola: opposizione farà ricorso contro risultati elezioni

(ANSA) - LUANDA, 30 AGO - L'Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola (Unita), il maggiore partito di opposizione del Paese africano, ha dichiarato che farà ricorso dopo i risultati elettorali della scorsa settimana, che hanno visto la vittoria del Movimento popolare di liberazione dell'Angola (Mpla), partito di governo. Unita "non riconosce i risultati" del conteggio della commissione elettorale nazionale e presenterà un ricorso "che avrà l'effetto di sospendere la dichiarazione dei risultati finali", ha detto il segretario generale, Alvaro Chikwamanga Daniel, in una video-dichiarazione. (ANSA).