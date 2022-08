Eurostar sospende per un anno treni Londra-Disneyland Paris

(ANSA) - LONDRA, 30 AGO - La compagnia Eurostar, che gestisce i collegamenti ferroviari ad alta velocità attraverso il Tunnel della Manica, ha annunciato l'interruzione del servizio diretto tra Londra e Disneyland Paris per la prossima estate, a causa di diversi fattori, fra cui gli effetti della pandemia e la Brexit. Il Disneyland Express è in funzione da ben 26 anni ed è estremamente popolare tra le famiglie britanniche, che impiegano meno di due ore e mezza per andare in treno dalla stazione londinese di St Pancras International a Marne-la-Vallée, vicino al grande parco divertimenti. La decisione dello stop a partire dal 6 giugno del 2023, dipende, stando ai vertici di Eurostar, dalle difficili circostanze economiche, in particolare dopo la ripresa post pandemia, e dalle implicazioni logistiche della Brexit, oltre che dalla necessità commerciale di concentrarsi su altre città in Francia, Belgio e Paesi Bassi. La dirigenza della compagnia ferroviaria ha assicurato l'intenzione di rivedere la sua decisione in vista del 2024. (ANSA).