Kiev, sfondate difese russe in diverse aree fronte Kherson

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha dichiarato Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian. Arestovych ha aggiunto in un'intervista video che le forze di Kiev stanno anche bombardando i traghetti nella regione di Kherson che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. Ma ha messo in guardia gli ucraini dall'aspettarsi una rapida vittoria nel sud del Paese. (ANSA).