Scholz, governo tedesco si è preparato, depositi gas pieni

(ANSA) - BERLINO, 30 AGO - Il governo tedesco si è "preparato" per tempo, "per questo i depositi di gas sono pieni" e "la situazione è decisamente migliore rispetto a quella che si poteva prevedere un paio di mesi fa". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, introducendo alla stampa la riunione a porte chiuse dell'esecutivo, che si tiene oggi e domani a Meseberg, dimora governativa fuori Berlino. All'incontro partecipa anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, "strettissimo alleato della Nato", con il quale si dibatterà intensamente "sulle strategie di sicurezza nazionale" a causa della guerra di Putin, ha spiegato il cancelliere. La riunione arriva in una fase complicata per la cosiddetta coalizione del "semaforo", in cui al momento i partiti - Spd, Verdi e Fdp - litigano su diverse questioni, alla luce della crisi del gas e del forte impatto sulle imprese in Germania. Il vicecancelliere verde, Robert Habeck, superministro di Economia e Clima, è finito nel mirino dei partiti alleati a causa del cosiddetto 'Gasumlage', il bonus per il gas concepito per soccorrere le imprese in difficoltà, che finirebbe però per favorire anche chi ha incassato alti profitti. Spd e Liberali hanno chiesto una correzione con urgenza, mentre in questi giorni il governo dovrebbe accordarsi sul terzo pacchetto di aiuti per la popolazione, come ha ricordato anche il cancelliere. (ANSA).