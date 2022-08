Covid: in Emilia-Romagna quasi 2mila casi, calano i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Sono quasi duemila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, 1.918 rilevati su oltre 12.200 tamponi delle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 49 anni. Calano i ricoveri: i pazienti nelle terapie intensive sono complessivamente 28, cinque in meno da ieri, mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 900, 154 in meno e tornano così sotto quota mille. Altri sei i decessi, tra i quali un 65enne nel Cesenate. Ad oggi i casi di infezione attiva sono sul territorio quasi 26mila, dei quali il 96% in isolamento domiciliare. (ANSA).