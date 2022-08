Naufragio migranti, altri due corpi in mare sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Salgono a quattro i corpi recuperati in mare nel sud Sardegna nelle ultime 48 ore. I cadaveri di altri due uomini, presumibilmente migranti, sono stati scoperti questa notte dalla Guardia costiera al largo dell'Isola Rossa, a Capo Teulada. I corpi, come per i due recuperati lunedì mattina, sono stati avvistati da alcune imbarcazioni dalle quali è partita la segnalazione. Le motovedette della Capitaneria di Porto, già impegnate nelle ricerche di un relitto, hanno subito raggiunto il punto indicato e recuperato le due salme. Si avvalora quindi sempre più l'ipotesi che i quattro siano stati vittima di un naufragio. (ANSA).