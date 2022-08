Naufragio migranti, altro corpo avvistato in mare Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 AGO - Il corpo di un altro migrante è stato avvistato nel mare del sud Sardegna, dopo i quattro recuperati tra lunedì e ieri notte. La segnalazione è di qualche ora fa ma le perlustrazioni sono ancora in corso. Il dispositivo messo in atto è ingente Proseguono, infatti, interrottamente anche con l'ausilio degli elicotteri le ricerche di un relitto e di corpi di migranti vittime di un possibile naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste meridionali dell'Isola. In campo la Guardia costiera e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza che stanno verificando anche gli avvistamenti segnalati da altre imbarcazioni. Intanto, il recupero degli altri due cadaveri al largo dell'Isola Rossa a Capo Teulada ha di fatto confermato l'ipotesi de naufragio (due fascicoli di indagine sono stati aperti dalla procura di Cagliari) e si teme che in mare ci siano altri cadaveri. Proprio nello scorso fine settimana la Guardia costiera e la Guardia di finanza avevano rafforzato i controlli: erano arrivate segnalazioni di "sciami" di imbarcazioni di migranti in arrivò in Sardegna e alcune erano state perse di vista. Segnalazioni come queste arrivano costantemente alle forze dell'ordine e vengono attentamente valutate. (ANSA).