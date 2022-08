Tir con mucche prende fuoco in autostrada, morti 13 animali

(ANSA) - VERONA, 31 AGO - Un incendio, divampato nella notte sull'autostrada del Brennero A22, ha ucciso 13 mucche che erano trasportate da un autotreno che ha preso fuoco. Il rogo è scoppiato lungo la carreggiata sud, a circa 1 km. dall'uscita del casello di Nogarole Rocca (Verona). I vigili del fuoco di Verona sono arrivati sul posto con tre mezzi e 9 uomini per spegnere le fiamme che lambivano la motrice, al cui interno erano trasportate 23 vacche divise su 2 piani. Per le bestie stivate al piano inferiore, 13 animali, non c'è stato nulla da fare, salvate invece le mucche nel piano superiore della motrice e altre 13 trasportate sul rimorchio. Le operazioni di minuto spegnimento e bonifica sono terminate intorno alle ore 7:00, con la viabilità autostradale rimasta chiusa 5 ore e mezza. (ANSA).