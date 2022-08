Vince 1,34 miliardi di dollari un mese fa ma non ritira il premio

Un bottino da 1,34 miliardi dollari dopo oltre un mese resta nelle casse della lotteria dello stato dell’Illinois. Secondo quanto riferisce USA Today, infatti, il vincitore del secondo jackpot della storia del Mega Millions, con un biglietto venduto alla periferia di Chicago, non si è ancora fatto avanti.

Secondo le regole dell’Illinois, c'è un anno di tempo per ritirare la vincita e per le cifre superiori a 250 mila dollari si può scegliere di rimanere anonimi. Tuttavia se il fortunato non ritira il premio il denaro torna agli stati che hanno partecipato alla lotteria. Ognuno di essi può decidere come impiegare la somma, nel caso dell’Illinois, ad esempio, un quarto di ogni dollaro giocato va a finanziare la scuola pubblica.

Ad oggi solo tre vincite non sono state ritirate e tutte e tre a New York, in particolare nel 2002 di 68 milioni, nel 2003 di 46 milioni e nel 2006 di 31 milioni.