In Cisgiordania 2 palestinesi uccisi in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 01 SET - Due manifestanti palestinesi sono stati uccisi in scontri armati con l'esercito israeliano in due diverse località della Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia Wafa, secondo cui il primo fatto è avvenuto nel campo profughi di Balata, nei pressi di Nablus, dove gli incidenti sono iniziati dopo che truppe israeliane erano entrate per catturare dei ricercati. L'uomo ucciso è stato identificato dalla stessa fonte in Samer Khaled. Il secondo episodio è avvenuto invece in scontri ad al-Bireh, vicino a Ramallah, dove è morto Yazan Afaneh del campo profughi di Qalandiya. L'esercito israeliano per il momento non ha commentato i due fatti. (ANSA).