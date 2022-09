Zelensky: "L'obiettivo è smilitarizzare la centrale di Zaporizhzhia"

"La cosa principale che dovrebbe accadere è la smilitarizzazione del territorio della stazione. Questo è l'obiettivo degli sforzi ucraini e internazionali": è l'auspicio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio serale nel giorno della missione Aiea nella centrale di Zaporizhzhia. "Ci auguriamo che la missione tragga conclusioni oggettive", ha affermato il presidente ucraino. "Per più di tre decenni, 5 strutture sono state gestite dai nostri specialisti: la stazione di Chernobyl e 4 centrali nucleari funzionanti. L'Aiea non ha mai commentato le attività di nessuna di queste strutture fino a quando la Russia non ha invaso il nostro territorio e portato qui la sua follia", ha continuato. "Quando i militari russi lasceranno finalmente il territorio della centrale nucleare di Zaporizhia, quando porteranno via le loro armi, munizioni, quando smetteranno di bombardare Energodar e le aree limitrofe e le loro provocazioni, lo stabilimento di Zaporizhzhia potrà tornare al lavoro in totale sicurezza, come è sempre stato sotto il controllo dell'Ucraina", ha concluso.