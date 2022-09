Operaio muore schiacciato da una piastra di cinque tonnellate

(ANSA) - BRESCIA, 02 SET - Un operaio è morto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali. È accaduto questa mattina in un'azienda a Pontevico, nel Bresciano. Immediata la richiesta di soccorso dei colleghi, ma per l'uomo, che aveva 31 anni, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dell'Ats, e una squadra di vigili del fuoco. (ANSA).