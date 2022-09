Viaggia senza il biglietto: passeggero aggredisce capotreno a Rimini

Un capotreno di Trenitalia in servizio oggi sul treno 17554 Rimini-Ravenna-Bologna di Trenitalia Tper è stato aggredito a pugni e calci da un passeggero senza biglietto. L’uomo poi è sceso dalla stazione di Viserba ed è fuggito. Sul posto oltre al 118 che ha trasportato il capotreno al Pronto soccorso dell’Ospedale di Rimini anche i carabinieri della stazione di Viserba.

«Durante le operazioni di controlleria - denuncia la Filt Cgil - il lavoratore sarebbe stato violentemente aggredito con forti pugni da parte di un viaggiatore sprovvisto di regolare titolo di viaggio. Questo ultimo grave episodio si somma alle decine di casi analoghi avvenuti in regione negli ultimi mesi, una escalation di violenza inaccettabile. Pertanto come Filt Cgil Emilia Romagna riteniamo indispensabile un incontro congiunto urgente con tutte le Istituzioni coinvolte, Rete Ferroviaria Italiana, Ferrovie Emilia Romagna, Trenitalia e Trenitalia Tper. Richiediamo un intervento serio e urgente da parte di imprese di trasporto, forze dell’ordine, Regione Emilia-Romagna e Prefetture del territorio a tutela dei lavoratori del settore e degli utenti».