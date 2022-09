Al via a Mosca commemorazione funebre per Gorbaciov

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Si è aperta alle 10 (le 9 ora italiana) nella storica sala delle Colonne della Casa dei sindacati di Mosca la camera ardente di Mikhail Gorbaciov: circa 2mila persone sono in fila per dare l'ultimo saluto in una commemorazione civile all'ultimo leader dell'Unione sovietica. La fila passa al fianco del teatro Bolshoi e raggiunge la Casa dei sindacati dove in passato si sono svolte le esequie per tutti i leader sovietici a partire da Stalin. L'addio a Gorbaciov, riferiscono i media russi, è organizzato dal servizio di protocollo dell'amministrazione presidenziale russa . Ma, come annunciato, non è prevista la presenza del presidente Vladimir Putin. (ANSA).