Leader ceceno Kadyrov, 'pronto a ritirarmi'

(ANSA) - ROMA, 03 SET - Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, ha annunciato che intende prendersi una pausa "indefinita e lunga" dal suo incarico. In un video postato su Telegram, Kadyrov, che dal 2007 governa la Repubblica cecena russa con il pugno di ferro, ha affermato di essersi "reso conto di essere rimasto seduto per molto tempo" a occupare la sua posizione di potere e che "sia giunto il momento" di lasciare. Lo riporta il Guardian, ma anche l'agenzia russa Tass conferma le intenzioni di Kadyrov. "Penso che sia venuta la mia ora prima che gli altri mi caccino via", aggiunge. (ANSA).